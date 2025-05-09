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ميرتس يدلي بتصريحات بشأن دور ألمانيا في أوروبا

المستشار الألماني ميرتس في مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية
9 مايو 2025 18:17

وعد المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، بمنح زخم جديد لأوروبا خلال اجتماع مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ووعد ميرتس بأن تؤدي ألمانيا دورا "قويا" و"نشطا" داخل الاتحاد الأوروبي، بعدما تعهد أن يكون مستشارا "أوروبيا جدا".
وقال، في حديث مطول عن زيارتيه إلى باريس ووارسو هذا الأسبوع، إن "التحديات، التي نواجهها، هائلة ولا يمكننا التغلب عليها إلا معا".
ويعلق الاتحاد الأوروبي آمالا على ميرتس لا سيما في ملف الدفاع إذ تسعى أوروبا إلى تعزيز جهودها في هذا المجال.
أيّد ميرتس لفترة طويلة التشدد في الميزانية، لكن دوره ازداد أهمية في بروكسل بعد إعلانه دعم تخفيف بعض القواعد المالية الأوروبية للسماح لدول الاتحاد الأوروبي باستثمار المزيد في الدفاع.
وأكد أن "أميركا حاسمة لأمن أوروبا، ولا غنى عنها" في هذا المجال.
كما تطرق، فور انتخابه، إلى القضية الشائكة المتعلقة بالرسوم الجمركية، وتحدث مساء أمس الخميس مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدا أن الأخير دعاه لزيارة واشنطن.
واستذكر ميرتس، خلال مؤتمر صحافي إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، فترة عضويته في البرلمان الأوروبي في مطلع تسعينات القرن الماضي، مؤكدا أن هذه الفترة "أثرت فيه".
وقال "بطريقة ما، أعود إلى منزلي في بروكسل، أعود إلى منزلي في أوروبا"، لافتا إلى أن زيارته تتزامن مع يوم أوروبا الذي يحتفل فيه هذا العام بمرور 75 عاما على التكامل الأوروبي.
وقالت فون دير لايين الألمانية أيضا "إنها إشارة مهمة جدا، لأنكم تظهرون بوضوح أن السياسة الأوروبية تشكل أولوية مطلقة بالنسبة إليكم".
وقال دبلوسي، طالبا عدم ذكر اسمه "لقد حان الوقت!". وأضاف "نتوقع ونحتاج إلى ألمانيا قوية وقادرة على الصمود".

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