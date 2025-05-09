بوتين وترامب يتبادلان التهاني بمناسبة ذكرى النصر

أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب تبادلا، اليوم الجمعة، التهاني بمناسبة ذكرى النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال أوشاكوف "تبادل بوتين وترامب من خلال مساعديهما، التهاني بمناسبة ذكرى النصر على النازية"، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية، بمشاركة مختلف الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.

وتحيي روسيا الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية في التاسع من شهر مايو من كل عام.

كان ترامب أعلن رسميا إعادة تسمية يوم 8 مايو ليكون يوم النصر في الحرب العالمية الثانية، ويوم 11 نوفمبر ليكون يوم النصر في الحرب العالمية الأولى.