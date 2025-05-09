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بوتين يجري مباحثات مع السيسي

بوتين يجري مباحثات مع السيسي
9 مايو 2025 21:32

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في الكرملين محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي يزور روسيا للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.
وأعرب السيسي عن أمنياته بالنجاح للدورة الـ15 من اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني المقررة في العاصمة الروسية موسكو في الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري وخروجها بنتائج مثمرة.
كما أشاد السيسي بوتيرة انعقاد آلية التشاور السياسي بين البلدين واللجان السياسية والفنية المشتركة.
كان الرئيس المصري قد وصل إلى موسكو، أمس الخميس، تلبية لدعوة من بوتين لحضور الاحتفالات بذكرى يم النصر.

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
عبد الفتاح السيسي
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