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بوتين يعِد بتحقيق أهداف روسيا الاستراتيجية في أوكرانيا

بوتين يلقي خطابا بمناسبة ذكرى يوم النصر
9 مايو 2025 22:17

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا ستحقق أهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام.
وقال بوتين، في العرض العسكري الذي أقيم في الساحة الحمراء في العاصة موسكو، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، إن "قوة الروح هذه لم تجلب لنا دوما سوى النصر". وأضاف أن روسيا "ستعتمد دائما على الوحدة في الشؤون العسكرية والسلمية، في تحقيق الأهداف الاستراتيجية". وأعلن بوتين، قبل أيام، عن هدنة مدتها ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 مايو الجاري، للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، في يناير الماضي، يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق سلام في الأزمة التي اندلعت في فبراير 2022.

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
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