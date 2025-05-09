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مقتل عشرات المدنيين جراء مجزرة في نيجيريا

هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
9 مايو 2025 22:32

قال مصدر حقوقي وآخر أمني، اليوم الجمعة، إن مسلحين نفذوا مجزرة راح ضحيتها ما لا يقل عن 30 مسافرا في ولاية "إيمو" جنوب شرق نيجيريا.
وأضاف المصدر أن منفذي الهجوم أضرموا النار في أكثر من 20 مركبة وشاحنة.
وأكد متحدث باسم الشرطة في ولاية إيمو وقوع الهجوم في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، لكنه رفض الإفصاح عن عدد القتلى.
وأضاف المتحدث، اليوم الجمعة، أن الشرطة قتلت أحد منفذي الهجوم.
وأوضحت الشرطة، في بيان، أن المسلحين أغلقوا الطريق السريع في حوالي الساعة 0400 بتوقيت جرينتش وأطلقوا النار بشكل متقطع قبل إشعال النار في المركبات.
وأضافت "تجري حاليا عملية بحث وتطويق واسعة النطاق، إذ تعمل قوات الأمن على تمشيط الغابات القريبة والمناطق المحيطة التي يعتقد أن المشتبه بهم يختبئون فيها".

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المصدر: وكالات
مجزرة
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