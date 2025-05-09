الاتحاد الأوروبي سيرفع دعوى ضد الرسوم الجمركية الأميركية

يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم شكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل والرسوم التي فرضها على واردات السيارات ومكوناتها.

وسيقدم الاتحاد الأوروبي رسميا طلبا للتشاور مع منظمة التجارة العالمية، مدعيا أن هذه التعريفات تنتهك بشكل صارخ القواعد الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.

وقالت المفوضية الأوروبية إن "هدف الاتحاد الأوروبي هو إعادة التأكيد على أن القواعد المتفق عليها دوليا مهمة، ولا يمكن لأي عضو في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، تجاهلها من جانب واحد". بالتوازي مع ذلك، أطلقت المفوضية الأوروبية مشاورات عامة حول قائمة واردات أميركية قد تخضع لتدابير مضادة من الاتحاد الأوروبي، إذا لم تفض المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى نتيجة إيجابية تفيد الطرفين، وتلغي الرسوم الجمركية الأميركية.

تتعلق القائمة المطروحة للمشاورات بواردات من الولايات المتحدة بقيمة 95 مليار يورو، تغطي مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية والزراعية.

كما تجري المفوضية مشاورات حول قيود محتملة على بعض صادرات الاتحاد الأوروبي من خردة الصلب والمنتجات الكيميائية إلى الولايات المتحدة بقيمة 4,4 مليار يورو.

منذ أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية ضخمة في الشهر الماضي، أعطى الاتحاد الأوروبي الأولوية لإيجاد حل متوازن ومفيد للطرفين من خلال المفاوضات، بما في ذلك في إطار التعليق الجزئي للرسوم الجمركية لمدة 90 يوما الذي أعلنته الولايات المتحدة. وبينما تستمر هذه المفاوضات على المستويين السياسي والفني، يواصل الاتحاد الأوروبي إعداد تدابير مضادة محتملة.