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ماكرون يقدم مقترحا لهدنة في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
9 مايو 2025 23:25

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، رغبته في التوصل إلى مقترح أميركي-أوروبي مشترك لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا، يلحظ فرض "عقوبات اقتصادية هائلة" في حال عدم التقيّد به.
وقال ماكرون، لقناة تلفزيونية بولندية "أملي (...) هو أن نتوصل في الساعات والأيام المقبلة جميعا إلى تقديم التزام بوقف إطلاق النار، والقول إنه إذا انتهكه أحد الطرفين، ستكون هناك عقوبات اقتصادية هائلة".
ويُعقد، غدا السبت، في أوكرانيا اجتماع لزعماء الدول الأوروبية الداعمة عسكريا لكييف والمستعدة لتقديم ضمانات أمنية بمجرد التوصل إلى سلام، ويحضره بعضهم شخصيا.
وأعلنت بريطانيا وفرنسا ودول شمال أوروبا، اليوم الجمعة، دعمها اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما في أوكرانيا.
وتحدث يوناس غار ستور رئيس الوزراء النرويجي عن "نهج منسق تعتمده حاليا الولايات المتحدة والأوروبيون وأوكرانيا". وأضاف ستور "إذا لم يُحترم" وقف إطلاق النار، "يجب فرض عقوبات".
إلى ذلك أشار ماكرون إلى إمكانية تقديم تنازلات بمجرد تثبيت وقف إطلاق النار في إطار مفاوضات من أجل "سلام قوي ودائم".
وأضاف ماكرون "ماذا يعني ذلك؟ يعني أن وقف إطلاق النار هذا يهدف إلى تمكين الروس والأوكرانيين من مناقشة مسائل الأراضي، والمسائل الأكثر حساسية المتعلقة بهذه المدينة أو تلك، وكذلك الضمانات الأمنية".

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المصدر: آ ف ب
وقف إطلاق النار
الأزمة الأوكرانية
إيمانويل ماكرون
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