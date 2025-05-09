وضع لمسات أخيرة على مقترح هدنة في أوكرانيا

ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي، الجمعة، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يضعون اللمسات الأخيرة على مقترح لوقف إطلاق النار 30 يوما في أوكرانيا، وسيفرضون في حال رفضه عقوبات مشتركة جديدة على من ينتهكه.

وقال المصدر إن المقترح لم يُقر بعد، وسيجري الانتهاء منه مطلع الأسبوع خلال قمة في أوكرانيا.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما، محذرا من أن واشنطن وشركاءها سيفرضون عقوبات إضافية في حالة عدم الالتزام بوقف إطلاق النار.

وعبرت أوكرانيا عن استعدادها لقبول الاقتراح الأميركي. وأعلنت روسيا من جانب واحد وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام من الثامن إلى العاشر من مايو الجاري، تزامنا مع الذكرى السنوية الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال المصدر الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "لسنا متفقين تماما على مشروع نهائي، لكننا نأمل أن نكون في مرحلة تقارب".

وسعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في الأسابيع الأخيرة، إلى تنسيق أوثق مع واشنطن.

وأضاف المصدر "وصلنا إلى مرحلة لن ننتظر فيها ردا رسميا من موسكو على مقترح مشترك لإعلان وقف إطلاق النار".

وأوضح المصدر أن المناقشات لا تزال جارية حول ما إذا كان سيتم إعلان وقف إطلاق نار من جانب واحد أو منح روسيا مهلة قصيرة للرد. لكن في حالة الرفض، ستفرض عقوبات أميركية وأوروبية جديدة على موسكو.