«الأغذية العالمي»: الصراع والطقس المتطرف يفاقمان الجوع في أفريقيا

دكار (وكالات)

أعلن برنامج الأغذية العالمي أمس، إن نحو 52 مليون شخص في غرب ووسط أفريقيا سيواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء في موسم الجفاف المقبل، وذلك بسبب الصراع والطقس المتطرف والتدهور الاقتصادي.

وذكر البرنامج، نقلاً عن تقرير جديد للأمن الغذائي، أن نحو ثلاثة ملايين شخص في أنحاء المنطقة سيواجهون مستويات طارئة من الجوع خلال موسم الجفاف من يونيو وحتى أغسطس، مضيفاً أن 2600 شخص في مالي ربما يواجهون جوعاً كارثياً.

وأشار التقرير إلى التضخم في أسعار المنتجات الغذائية، الذي تفاقم بسبب ارتفاع أسعار الوقود في دول منها غانا وغينيا وساحل العاج، وبسبب الطقس المتطرف المتواتر على منطقة الساحل وحول حوض بحيرة تشاد المغلق وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال البرنامج إن الصراعات تسببت في نزوح نحو 10 ملايين شخص في المنطقة، بما في ذلك ثمانية ملايين في نيجيريا والكاميرون.

وذكر تقرير أصدره برنامج الأغذية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في نهاية مارس أن نحو 28 مليون شخص يعانون من جوع حاد هناك، في رقم قياسي للدولة الواقعة وسط القارة الأفريقية.