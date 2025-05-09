لبنان: نتمسك بدور «اليونيفيل»

بيروت (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، خلال لقائه القائد العام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» الجنرال أرولدو لاثارو، تمسك لبنان بدور قوات «اليونيفيل»، وشدد على أهمية تمكينها من أداء مهامها.

واستقبل رجي، لاثارو والوفد المرافق، وجرى البحث بتطورات الوضع في الجنوب في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية.

وأكد رجي «تمسك لبنان بدور قوات اليونيفيل وشكرها على الجهود التي تقوم بها في الجنوب»، مشدداً على «أهمية تمكينها من أداء مهامها وفق الولاية المحددة لها من قبل مجلس الأمن، والتي يرتقب تمديدها في آب المقبل».

وعرض لاثارو على وزير الخارجية اللبناني «طبيعة المهام التي تقوم بها قوات اليونيفيل في الجنوب في الفترة الأخيرة ورصدها للانتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701».