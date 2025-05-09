السبت 10 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سوريا: إحباط محاولات تهريب البشر عبر البحر

سوريا: إحباط محاولات تهريب البشر عبر البحر
10 مايو 2025 01:26

دمشق (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سوريا.. مقتل مدني وإصابة 5 بانفجار ألغام
الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى مطار حلب في سوريا

نفذت القوى البحرية التابعة لوزارة الدفاع السورية، أمس، حملة أمنية واسعة، وذلك ضد مراكب تهريب البشر على السواحل السورية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنها «قبضت على مهربين خلال العملية التي جرت خلالها اشتباكات استمرت لساعات، وتم تسليم المهربين للجهات الأمنية بعد ضبط أسلحة وعتاد بحوزتهم». 
وتأتي حملة القوى البحرية السورية في سياق جهودها لمكافحة تهريب البشر عن طريق البحر، ولا سيما من جهة جزيرة أرواد في محافظة طرطوس نحو جزيرة قبرص أقرب الجزر إليها في البحر الأبيض المتوسط. 
وسبق أن انتشلت سلطات الإنقاذ في قبرص جثث 7 أشخاص منتصف شهر مارس الماضي، كانوا يحاولون الوصول إلى الجزيرة بعد أن انطلقوا على متن قارب من محافظة طرطوس يتوقع أنه كان يحمل على متنه 20 شخصاً. 
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون القبرصية حينها، إنه «يوجد عدد غير محدد من الأشخاص الذين كانوا على متن القارب لا يزالوا مفقودين إلى الآن، فيما تم إنقاذ شخصين على قيد الحياة في المياه الدولية على بعد 55 كيلومتراً جنوب شرقي جزيرة قبرص».

سوريا
وزارة الدفاع السورية
تهريب البشر
مكافحة التهريب
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
قرويون هنود ينتظرون إخلاءهم في أعقاب قصف مدفعي قرب سريناغار (أ ف ب)
الأخبار العالمية
باكستان والهند تتبادلان الاتهامات بشأن هجمات جديدة
10 مايو 2025
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري بمنطقة بيت لاهيا (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: آلية جديدة لتوزيع المساعدات في غزة عبر «شركات خاصة»
10 مايو 2025
عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملات «حوثية» ممنهجة للزج بالشباب في جبهات القتال
10 مايو 2025
البابا ليو الرابع عشر خلال القداس
الأخبار العالمية
البابا ليو الرابع عشر يرأس أول قداس له في الفاتيكان
10 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©