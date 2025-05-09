سوريا: إحباط محاولات تهريب البشر عبر البحر

دمشق (الاتحاد)

نفذت القوى البحرية التابعة لوزارة الدفاع السورية، أمس، حملة أمنية واسعة، وذلك ضد مراكب تهريب البشر على السواحل السورية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها «قبضت على مهربين خلال العملية التي جرت خلالها اشتباكات استمرت لساعات، وتم تسليم المهربين للجهات الأمنية بعد ضبط أسلحة وعتاد بحوزتهم».

وتأتي حملة القوى البحرية السورية في سياق جهودها لمكافحة تهريب البشر عن طريق البحر، ولا سيما من جهة جزيرة أرواد في محافظة طرطوس نحو جزيرة قبرص أقرب الجزر إليها في البحر الأبيض المتوسط.

وسبق أن انتشلت سلطات الإنقاذ في قبرص جثث 7 أشخاص منتصف شهر مارس الماضي، كانوا يحاولون الوصول إلى الجزيرة بعد أن انطلقوا على متن قارب من محافظة طرطوس يتوقع أنه كان يحمل على متنه 20 شخصاً.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون القبرصية حينها، إنه «يوجد عدد غير محدد من الأشخاص الذين كانوا على متن القارب لا يزالوا مفقودين إلى الآن، فيما تم إنقاذ شخصين على قيد الحياة في المياه الدولية على بعد 55 كيلومتراً جنوب شرقي جزيرة قبرص».