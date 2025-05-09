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الاتحاد الأوروبي: رفض أي محاولة لتغييرات ديموغرافية أو إقليمية في غزة

أثار الدمار الواسع في مخيم جباليا (رويترز)
10 مايو 2025 01:26

بروكسل (الاتحاد)

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أكّدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، كايا كالاس، أن غالبية الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على أن الوضع في غزة لا يُطاق، ويتدهور بسرعة.
وقالت في ختام اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وارسو: «إن الخطط الإسرائيلية الرامية لتكثيف العملية العسكرية في غزة ستؤدي إلى المزيد من معاناة السكان المدنيين».
وشددت على رفض الاتحاد الأوروبي أي محاولة لتغييرات ديموغرافية أو إقليمية في قطاع غزة، وكذلك التهجير القسري للسكان الفلسطينيين، داعيةً إسرائيل إلى رفع الحصار عن غزة فوراً، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، مطالبةً بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين، واستئناف الأطراف لوقف إطلاق النار.

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