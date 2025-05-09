مصر تجدد دعمها للقضية الفلسطينية

القاهرة (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده الكامل للقضية الفلسطينية وإيقاف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع بكميات كافية.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أمس، خلال لقاء عقده الرئيس السيسي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في موسكو خلال احتفالات روسيا بـ«يوم النصر».

ونقل البيان عن الرئيس الفلسطيني إعرابه عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر دعماً للقضية الفلسطينية، موضحاً أهمية إيقاف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، خاصة مع الخسائر اليومية في الأرواح الفلسطينية.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى تطورات الموقف الدولي فيما يتعلق باعتراف الدول المختلفة بالدولة الفلسطينية، موضحاً أن 149 دولة اعترفت حتى الآن بالدولة الفلسطينية.