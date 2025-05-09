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مقتل وإصابة 112 فلسطينياً بنيران إسرائيلية في 24 ساعة

تصاعد الدخان جراء القصف على غزة (أ ف ب)
10 مايو 2025 01:26

غزة (الاتحاد)

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أعلنت السلطات الصحية في غزة، أمس، مقتل 27 شخصاً وإصابة 85 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، على إثر سلسلة من الغارات الجوية، شنّها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع.
وأوضحت السلطات في بيان صحفي، أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، وفي الطرقات، في ظل تعذُر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، بسبب كثافة القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.
وبيّنت أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 52787 قتيلاً و119349 مصاباً.
وشملت الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية منازل سكنية وتجمعات لفلسطينيين، بالإضافة إلى مقر بلدية بيت حانون شمالي القطاع.

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