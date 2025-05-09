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ألمانيا تؤكد الالتزام بتعزيز دورها في «الناتو»

ميرتس وروته خلال المؤتمر الصحفي
10 مايو 2025 01:26

بروكسل (الاتحاد)

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أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس، التزام بلاده بتعزيز دورها في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، معتبراً الحلف أكثر من مجرد تحالف عسكري بل هو «تحالف سياسي للتعاون بين أوروبا والولايات المتحدة».
وأعرب ميرتس في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف «الناتو»، مارك روته، في مقر الحلف ببروكسل، عن أمله في «مواصلة تطوير هذا التحالف كما فعلنا خلال الـ 75 سنة الماضية»، مشيراً إلى تطلعه إلى المشاركة في قمة الحلف المقبلة في مدينة لاهاي الهولندية.
وقال إن «ألمانيا تدرك الحاجة إلى القيام بالمزيد على صعيد الدفاع»، موضحاً أن الحكومة الألمانية الجديدة اتخذت قراراً منذ بداية ولايتها بتعديل الدستور بما يتيح زيادة الإنفاق الدفاعي ليتجاوز 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من دون أن يخضع لقيود المديونية.
وأضاف «سننفق ما يجب إنفاقه للدفاع عن أنفسنا داخل هذا التحالف».

ألمانيا
المستشار الألماني
مستشار ألمانيا
الناتو
حلف الناتو
فريدريش ميرتس
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