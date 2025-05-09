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البابا ليو الرابع عشر يرأس أول قداس له في الفاتيكان

البابا ليو الرابع عشر خلال القداس
10 مايو 2025 01:27

الفاتيكان (وكالات)

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ترأس البابا ليو الرابع عشر، أمس، قداسه الأول في كنيسة سيستين، حيث انتُخب قبل أقل من 24 ساعة، ودعا الله أن «تُساعد بابويته التاريخية الكنيسة الكاثوليكية على أن تكون منارةً تُنير ليالي هذا العالم المظلمة».
وبدا البابا ليو الرابع عشر، الكاردينال السابق، روبرت بريفوست، وأول من تقلد هذا المصب من الولايات المتحدة، هادئاً وهو يُقيم القداس في الكنيسة، مع نفس الكرادلة الذين اختاروه ليكون البابا رقم 267 وخليفة البابا فرانسيس.
وارتدى ليو، المولود في شيكاجو والذي قضى عقدين من الزمن كمبشر في بيرو، ثوباً أبيض وذهبياً بسيطاً نسبياً، وألقى بضع كلمات باللغة الإنجليزية قبل أن يُكمل عظته بالإيطالية.

البابا ليو الرابع عشر
البابا ليون الرابع عشر
البابا
بابا الفاتيكان
الفاتيكان
بابا الكنيسة الكاثوليكية
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