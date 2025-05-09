السيسي وبوتين: أهمية استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، عن أهمية استعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وضرورة تكثيف العمل على تفادي التصعيد الإقليمي، وفق بيان صحفي.

والتقى السيسي وبوتين على هامش احتفالات في العاصمة الروسية موسكو بذكرى النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية، حسب البيان الصادر عن الرئاسة المصرية.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، استهلها بوتين بالإعراب عن تقديره لمشاركة السيسي في الاحتفال هذا العام، مما يعكس العلاقات الراسخة والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.

كما أعرب الرئيسان عن تطلعهما إلى نجاح أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين، خلال مايو الجاري، والتي سوف تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعبّر بوتين عن "تقديره الكبير للدور المصري في المنطقة"، مشيرا إلى "الدعم الروسي الكامل للمساعي المصرية لاستعادة الهدوء وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وتناولت المباحثات أيضا مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث شدد السيسي على موقف مصر الذي يطالب بالتوصل إلى حلول دبلوماسية بما يحفظ السلم والأمن الدوليين.