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ولاية تكساس تُجبر جوجل على دفع تعويض بسبب بيانات المستخدمين

ولاية تكساس تُجبر جوجل على دفع تعويض بسبب بيانات المستخدمين
10 مايو 2025 08:40

أعلن المدعي العام لولاية تكساس الأميركية يوم الجمعة أن شركة جوجل ستدفع 1.4 مليار دولار لتسوية مزاعم بشأن قيام الشركة بجمع بيانات عن المستخدمين دون الحصول على إذن.
وفي عام 2022، رفع المدعي العام كين باكستون دعوى قضائية ضد جوجل، قائلا إن شركة البحث العملاقة جمعت الملايين من القياسات الحيوية المحددة للهوية، بما في ذلك بصمات الصوت وسجلات هندسة الوجه، من خلال منتجاتها وخدماتها مثل "صور جوجل" و"مساعد جوجل" و"نيست هاب ماكس".
وقال باكستون في بيان يوم الجمعة "في تكساس، شركات التكنولوجيا الكبيرة ليست فوق القانون. لسنوات، قامت جوجل بشكل سري بتتبع تحركات الناس وعمليات البحث الخاصة بهم وحتى بصمات أصواتهم وهندسة وجوههم من خلال منتجاتها وخدماتها. لقد كافحت ضدهم وفزت".

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المصدر: د ب أ
ولاية تكساس الأميركية
تكساس
جوجل
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