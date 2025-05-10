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واشنطن وبكين تجريان أول محادثات تجارية في سويسرا

واشنطن وبكين تجريان أول محادثات تجارية في سويسرا
10 مايو 2025 09:25

 يلتقي وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج في سويسرا اليوم السبت في أول محادثات بين القوتين وسط حرب تجارية تسببت في حالة واسعة النطاق من عدم اليقين.
وسيجري متابعة المحادثات المقررة في مدينة جنيف عن كثب وسط حرب تجارية أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي فرض رسوما جمركية شاملة بنسبة 10% على الأقل على جميع الواردات إلى البلاد، بالإضافة إلى رسوم إضافية على مجموعة من الشركاء التجاريين، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في أسواق الأسهم والأسواق المالية.
وفي حين أنه علق العديد من الرسوم الجمركية من أجل السماح بإجراء مفاوضات تجارية، لا تزال الرسوم الجمركية الخاصة التي تصل إلى 145% على السلع الصينية قائمة، وردت بكين بفرض رسوم جمركية تصل إلى 125% على المنتجات الأميركية.
وتعد محادثات جنيف أول تحرك من الجانبين، حيث يحاول كل منهما حتى الآن أظهار أنه في موقف أقوى. ولكن هناك مؤشرات على أن واشنطن قد تكون مستعدة لخفض الرسوم الجمركية.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي يوم الجمعة "الرسوم الجمركية بنسبة 80% على الصين تبدو مناسبة! الأمر يرجع إلى سكوت بي (بيسنت)".

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