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الهند: ملتزمون بعدم التصعيد إذا ما ردت باكستان بالمثل

الهند: ملتزمون بعدم التصعيد إذا ما ردت باكستان بالمثل
10 مايو 2025 11:08

 قالت الهند إنها استهدفت قواعد عسكرية باكستانية بعدما أطلقت إسلام آباد العديد من الصواريخ، عالية السرعة، على قواعد جوية هندية متعددة في ولاية البنجاب بالبلاد في وقت مبكر صباح اليوم السبت، وأكدت أنها ملتزمة بعدم التصعيد إذا ردت باكستان بالمثل.
وذكرت باكستان في وقت سابق اليوم أنها اعترضت معظم الصواريخ التي استهدفت ثلاث قواعد جوية وأن ضربات انتقامية على الهند جارية. وقالت المتحدثة باسم الجيش الهندي الكولونيل الهندية صوفيا قريشي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة نيودلهي أن باكستان استهدفت أيضا مرافق صحية ومدارس في قواعد إسلام أباد الجوية الثلاث في القسم الهندي من كشمير، مضيفة أنه "جرى الرد على الإجراءات الباكستانية بالشكل المناسب".
وقالت قائدة الجناح الجوي فيوميكا سينج، التي حضرت المؤتمر الصحفي، أن الهند ملتزمة "بعدم التصعيد، شريطة أن يرد الجانب الباكستاني بالمثل".
وأضافت أن القوات البرية الباكستانية شوهدت وهي تحشد قواتها نحو المناطق الأمامية، "مما يشير إلى نية هجومية لمزيد من التصعيد". وأضافت أن "القوات المسلحة الهندية تظل في حالة عالية من الجاهزية العملياتية".

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