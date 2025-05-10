باكستان تغلق مجالها الجوي أمام كافة الرحلات الجوية

قررت باكستان إغلاق مجالها الجوي أمام كافة أنواع الرحلات الجوية اعتبارا من الساعة 3.15 صباحا وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السبت العاشر من مايو.

وذكرت محطة جيو التلفزيونية الباكستانية اليوم أن هذا الإجراء يأتى بعد إطلاق الهند موجة جديدة من الصواريخ على ثلاثة قواعد جوية باكستانية، من بينها قاعدة نو خان في روالبيندى.

وأشارت جيو إلى أن الرحلات الجوية فى البلدين شهدت حالات توقف على فترات متقطعة في أعقاب الهجوم الذي شهدته مدينة باهالجام في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير الشهر الماضي، والذي أسفر عن تصاعد التوتر بين القوتين النوويتين.