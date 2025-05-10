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باكستان تعلن إعادة فتح مجالها الجوي

طائرة باكستانية على مدرج مطار
10 مايو 2025 17:09

أعلنت هيئة الطيران الباكستانية، اليوم السبت، إعادة فتح مجالها الجوي "أمام جميع الرحلات"، بعد إعلان إسلام آباد ونيودلهي وواشنطن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.
وقبل أيام، أغلقت باكستان عددا من مطاراتها ثمّ أعادت فتحها، كما أغلقت مجالها الجوي، على خلفية الهجمات والهجمات المضادة مع جارتها الهند.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم السبت، أن باكستان والهند وافقتا على وقف "فوري" لإطلاق النار بعد أيام من تبادل الهجمات بين القوتين النوويتين.
وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيل": "بعد ليلة طويلة من المحادثات التي توسّطت فيها الولايات المتحدة، يسعدني أن أُعلن أنّ الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري"، مشيدا بالبلدين "للجوئهما إلى المنطق السليم والذكاء العظيم".
وأكد وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار، عبر منصة "إكس"، أن إسلام آباد ونيودلهي وافقتا على "وقف إطلاق نار بمفعول فوري".
من جهته، أفاد مصدر حكومي هندي بأن وقف النار أبرم عبر "تفاوض مباشر" بين الطرفين.

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المصدر: وكالات
باكستان
المجال الجوي
وقف إطلاق النار
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