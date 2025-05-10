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الصين تعلّق على محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة

الوفد الصيني يغادر مكان المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة
10 مايو 2025 22:05

وصفت الصين محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة في جنيف، وهي الأولى بينهما منذ أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية، بأنها "خطوة مهمة".
وفي دليل على أهمية هذه المحادثات، أوفد البلدان ممثلين رفيعي المستوى إلى جنيف بينهم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ.
بدأت المناقشات صباحا في مقر إقامة الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وجاء في تعليق نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن "التواصل في سويسرا هو خطوة مهمة نحو إيجاد حل للمسألة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول تقدّم المفاوضات.
ولم يشأ بيسنت الإدلاء بأي تعليق لدى توجّهه للمشاركة في اللقاء. كذلك لم يصدر أي تعليق عن الوفد الأميركي.
يقع المقر الذي تعقد فيه المحادثات بالقرب من حديقة كبيرة في المدينة السويسرية الواقعة على بحيرة ليمان.
بعد استراحة الغداء، استؤنفت المحادثات وكانت لا تزال مستمرة نحو الساعة 17,00 (15,00 ت غ).
وتستمر المحادثات غدا الأحد.
وأبدى ترامب، أمس الجمعة، نيّته خفض التصعيد باقتراحه خفض الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية، من 145 في المئة إلى 80 في المئة.
وقال وزير التجارة هاوورد لوتنيك لشبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية، إنّ "الرئيس يرغب في حل المشكلة مع الصين. وكما قال، فهو يرغب في تهدئة الوضع".

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