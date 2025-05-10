الكرملين يردّ على دعوة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

رد الكرملين، اليوم السبت، على دعوة أميركية-أوروبية للموافقة على وقف لإطلاق النار فورا في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الروسية إنها "ستنظر" في المقترح الذي تقدم به الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأيده حلفاء أوروبيون لأوكرانيا اليوم السبت.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في تصريح لشبكة "سي إن إن" التلفزيونية الأميركية "علينا أن ننظر في ذلك. إنه تطوّر جديد"، وفق ما أورد الإعلام الروسي الرسمي.

وأضاف بيسكوف "لكن محاولة الضغط علينا غير مجدية".

ودعا ترامب، الخميس، إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" في الأزمة الأوكرانية لمدة شهر من أجل إتاحة الفرضة لمفاوضات تفضي إلى حل نهائي للأزمة المستمرة منذ فبراير 2022.

وأيد زعماء أوروبيون، اليوم السبت، هذه الدعوة التي قبلها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.