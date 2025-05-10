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غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
10 مايو 2025 22:31

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، آملا أن يؤدي إلى "سلام دائم".
وقال المتحدث باسم غوتيريش، في بيان، إن "الأمين العام يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان كإجراء إيجابي نحو نهاية الأعمال العدائية الراهنة وخفض التوترات. ويأمل أن يساهم هذا الاتفاق في سلام دائم، ويوفر أجواء ملائمة لتسوية مشاكل قديمة العهد وأكبر بين البلدين".
اتفقت الدولتان، اليوم السبت، على "وقف فوري لإطلاق النار" أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيدا بـ"المنطق السليم" الذي أبدته القوتان النوويتان.
ومنذ الأربعاء، تتبادل الدولتان الجارتان قصفا مدفعيا وهجمات بمسيّرات وصواريخ.

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المصدر: وكالات
أنطونيو غوتيريش
وقف إطلاق النار
الهند
باكستان
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