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بيان أوروبي يدين «تسييس» المساعدات الإنسانية في غزة

بيان أوروبي يدين «تسييس» المساعدات الإنسانية في غزة
11 مايو 2025 01:24

بروكسل (وكالات)

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دعا قادة العديد من الجماعات السياسية في البرلمان الأوروبي، أمس، إسرائيل إلى السماح الفوري باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال الزعماء في بيان: «ندعو إلى التحرك الفوري من جانب السلطات الإسرائيلية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، لضمان الدخول غير المقيد للمساعدات الإنسانية الضرورية للسكان الفلسطينيين في غزة».
وأصدر البيان مانفريد فيبر، من كتلة حزب الشعب الأوروبي، وإيراتكس غارسيا من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين، وفاليري هاير من كتلة تجديد أوروبا، وتيري رينتكه وباس أيكهوت من تكتل الخضر - التحالف الأوروبي الحر، ومارتين شيردفان مناليسار. كما جاء في البيان: «ندعو إلى التحرك الدولي الفوري والفعال لتخفيف الأزمة الإنسانية التي لا تحتمل في غزة، على خلفية الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية، التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الذين يعيشون في أوضاع غير إنسانية».

البرلمان الأوروبي
إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
بروكسل
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