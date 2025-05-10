برلين: الوضع في غزة «لا يطاق»

برلين (وكالات)

دعا وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فادفول، أمس، إلى محادثات جادة بهدف وقف إطلاق النار في غزة، حيث الوضع الإنساني «لا يطاق حالياً». ونقلت الخارجية الألمانية عن فادفول قوله في برلين قبل توجهه إلى إسرائيل، إن من الضروري البدء بمفاوضات بهدف تحرير جميع الرهائن، وضمان وصول الإمدادات إلى سكان غزة، مؤكداً أنه سيسأل عن الهدف الاستراتيجي للقتال الذي اشتد منذ مارس. وأعرب المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس الثلاثاء الماضي عن قلقه الكبير إزاء الوضع في غزة، مطالباً إسرائيل بـ«احترام التزاماتها الإنسانية». وقال ميرتس في مقابلة أجرتها معه قناة «إيه آر ديش التلفزيونية العامة إنّ «لإسرائيل الحقّ في الدفاع عن نفسها»، لكن «عليها أيضاً أن تظلّ دولة تحترم التزاماتها الإنسانية». وأشار فادفول إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضا يحتاجون إلى آفاق سياسية واقتصادية حتى لا تجد الكراهية والتطرف أرضا خصبة.

وقال «إن كيفية مساعدة السلطة الفلسطينية في تنفيذ الإصلاحات العاجلة ستكون على جدول أعمال محادثاتي بمقدار قضية المستوطنات الإسرائيلية».