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مصر: مستمرون في جهود الوساطة لاستئناف وقف إطلاق النار

بدر عبد العاطي خلال لقائه حسين الشيخ
11 مايو 2025 01:24

القاهرة (وكالات)

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أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أمس، استمرار بلاده في جهود الوساطة لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة الأميركية. جاء ذلك خلال استقبال الوزير عبد العاطي، أمس، حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف. وصرح المتحدث، في بيان صحفي، بأن الوزير عبد العاطي رحب بنائب الرئيس الفلسطيني في زيارته الأولى لمصر منذ توليه مهام منصبه الجديد، معرباً عن دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية والإصلاحات التي تضطلع بها، والتي سبق وأن أعلن عنها الرئيس الفلسطيني خلال القمة العربية غير العادية الأخيرة في القاهرة. وأشار الوزير عبد العاطي إلى جهود بلاده الحثيثة من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ظل التدهور السريع في الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشدداً على رفض مصر الكامل لاستخدام إسرائيل التجويع كسياسة للعقاب الجماعي. 
ووفق المتحدث، تناول الوزير عبد العاطي مسألة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع وفقاً للخطة العربية-الإسلامية، واستعرض في هذه الخصوص مستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة بالشراكة مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية. وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية شدد على أهمية خلق أفق سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يسمح بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة على أسس راسخة. من جانبه، أعرب نائب الرئيس الفلسطيني عن تقديره الكبير للدور المصري في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيداً بجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجهودها لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

بدر عبد العاطي
فلسطين
إسرائيل
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مصر
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منظمة التحرير الفلسطينية
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