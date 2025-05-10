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أميركا والصين تواصلان محادثاتهما التجارية الأحد

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يتوجه إلى مكان انعقاد المحادثات مع الصين
11 مايو 2025 00:03

انتهت المحادثات بين الولايات المتحدة والصين الرامية إلى إيجاد تسوية للرسوم الجمركية المتبادلة في جنيف يوم السبت، على أن تُستأنف الأحد.
كانت الصين وصفت، السبت، المحادثات، وهي الأولى بين البلدين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية، بأنها "خطوة مهمة".
وفي دليل على أهمية هذه المحادثات، أوفد البلدان ممثلين رفيعي المستوى إلى جنيف بينهم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ.
وبدأت المناقشات صباحا في مقر إقامة الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وجاء في تعليق نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن "التواصل في سويسرا هو خطوة مهمة نحو إيجاد حل للمسألة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول تقدّم المفاوضات.
ولم يشأ بيسنت الإدلاء بأي تعليق لدى توجّهه للمشاركة في اللقاء. كذلك لم يصدر أي تعليق عن الوفد الأميركي.
يقع المقر الذي تعقد فيه المحادثات بالقرب من حديقة كبيرة في المدينة السويسرية الواقعة على بحيرة "ليمان".
وأفاد مصدر مطّلع على المناقشات بأن محادثات السبت انتهت بعيد الساعة 20,00 (18,00 ت غ) على أن تُستأنف الأحد.
وأبدى ترامب، الجمعة، نيّته خفض التصعيد باقتراحه خفض الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية، من 145 في المئة إلى 80 في المئة.
وقال وزير التجارة هاوورد لوتنيك لشبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية، إنّ "الرئيس يرغب في حل المشكلة مع الصين. وكما قال، فهو يرغب في تهدئة الوضع".

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