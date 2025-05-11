الإثنين 12 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يقترح إجراء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا

بوتين
11 مايو 2025 09:38

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا خلال الأيام المقبلة لإنهاء الأزمة.
وفي كلمة ألقاها في الكرملين في الساعات الأولى من صباح الأحد، اقترح بوتين إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 مايو، بعد ساعات من دعوة كييف وزعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوما يبدأ الاثنين.
وقال بوتين "نقترح على سلطات كييف استئناف المحادثات التي قطعوها في عام 2022، وأؤكد، من دون أي شروط مسبقة".
وأضاف بوتين "نقترح أن نبدأ (المفاوضات) دون تأخير يوم الخميس 15 مايو في إسطنبول"، مردفا أنه سيتحدث إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قريبا لطلب مساعدته في تسهيل المفاوضات.
وأكد بوتين أنه "ملتزم بإجراء مفاوضات جادة مع أوكرانيا" تهدف إلى "إزالة الأسباب الجذرية للنزاع وإرساء سلام دائم".

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يدعو البابا ليو الرابع عشر إلى زيارة أوكرانيا
محادثات في لندن بشأن أوكرانيا
المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى كازاخستان
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى كازاخستان
اليوم 21:51
«الدار» تبرم شراكة مع «هيلتون» لتطوير مجمّع سكني في جزيرة ياس
اقتصاد
«الدار» تبرم شراكة مع «هيلتون» لتطوير مجمّع سكني في جزيرة ياس
اليوم 22:56
آثار معارك وقصف في أوكرانيا
الأخبار العالمية
تركيا وأميركا تبحثان محادثات محتملة بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 22:56
إدراج صكوك خضراء بـ 500 مليون دولار من «أمنيات» في ناسداك دبي
اقتصاد
إدراج صكوك خضراء بـ 500 مليون دولار من «أمنيات» في ناسداك دبي
اليوم 22:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©