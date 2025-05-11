الإثنين 12 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فيضانات واسعة النطاق تجتاح الصومال وتخلف أضراراً

فيضانات واسعة النطاق تجتاح الصومال وتخلف أضراراً
11 مايو 2025 09:06

اجتاحت العاصمة الصومالية مقديشو فيضانات واسعة النطاق  خلفت أضراراً بالغة بالبنية التحتية، حسبما أفاد مسؤولون محليون. ولقيت أم وطفلها مصرعهما، جراء الأمطار الغزيرة.
وذكرت مصادر محلية أن الضحيتين توفيتا إثر انهيار منزلهما، بينما استمرت الأمطار لأكثر من ثماني ساعات، ما أدى إلى غمر الشوارع وجرف المركبات، وتعطيل وسائل النقل العام، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى العديد من الأحياء.
وحذرت السلطات المحلية سكان العاصمة من مخاطر السيول، داعية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مع توقعات باستمرار هطول الأمطار خلال الساعات القادمة.

أخبار ذات صلة
مقتل 10 من «داعش» بشمال شرق الصومال
قتلى جراء أمطار غزيرة وعواصف في الهند
المصدر: وكالات
أمطار غزيرة
مقديشو
الصومال
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى كازاخستان
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى كازاخستان
اليوم 21:51
«الدار» تبرم شراكة مع «هيلتون» لتطوير مجمّع سكني في جزيرة ياس
اقتصاد
«الدار» تبرم شراكة مع «هيلتون» لتطوير مجمّع سكني في جزيرة ياس
اليوم 22:56
آثار معارك وقصف في أوكرانيا
الأخبار العالمية
تركيا وأميركا تبحثان محادثات محتملة بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 22:56
إدراج صكوك خضراء بـ 500 مليون دولار من «أمنيات» في ناسداك دبي
اقتصاد
إدراج صكوك خضراء بـ 500 مليون دولار من «أمنيات» في ناسداك دبي
اليوم 22:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©