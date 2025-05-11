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ألبانيا تجري انتخابات عامة

رئيس الوزراء الألباني إيدي راما يلتقي أنصاره خلال تجمع حاشد قبل الانتخابات العامة في ألبانيا في تيرانا
11 مايو 2025 09:27

يتوجه الناخبون الألبان إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب برلمان جديد. ويعتبر الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء إيدي راما الحزب الأوفر حظا. وتمنحه استطلاعات الرأي الأخيرة ما يصل إلى 49% من الأصوات. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحا وتغلق في السابعة مساء. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية مساء اليوم الأحد. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تظهر نتائج استطلاعات الرأي بعد إغلاق مراكز الاقتراع.

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يتولى راما السلطة منذ عام 2013.وقد أعيد انتخابه مرتين منذ ذلك الحين. يشار إلى أن ألبانيا هي عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عام 2009، وتتفاوض أيضا من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022.

المصدر: وكالات
ألبانيا
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