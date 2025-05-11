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باكستان تعلن استئناف الرحلات الجوية الاعتيادية

باكستان تعلن عن إلغاء رحلات جوية(أرشيفية)
11 مايو 2025 11:25

استأنفت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية عملياتها، والتي تضررت بشكل كبير بسبب الإغلاق المتقطع للمجال الجوي منذ 7 مايو. وبعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، أصدرت هيئة المطارات الباكستانية إشعارا للطيارين تعلن فيه أن المجال الجوي للبلاد قد تم استعادته بالكامل لجميع أنواع الرحلات الجوية، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأحد.
وطبقا للمتحدث باسم الهيئة فإن جميع المطارات بالبلاد جاهزة لعمليات الرحلات الجوية الاعتيادية. وأضاف: "ننصح الركاب بالتواصل مع شركات الطيران التابعة لهم للاطلاع على أحدث جداول الرحلات". في وقت لاحق، أكد المتحدث باسم هيئة المطارات الباكستانية أيضا استئناف الرحلات .

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من جانب آخر، كانت قد أكدت مصادر في سلطات الطيران بباكستان، إلغاء نحو 150 رحلة جوية في جميع أنحاء باكستان اليوم الأحد، حيث أشارت سلطات الطيران إلى القيود اللوجستية كأسباب رئيسية، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

 

المصدر: وكالات
رحلات جوية
المجال الجوي
الهند
باكستان
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