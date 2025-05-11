قتلى ومصابون بحادث سير في سريلانكا

انزلقت حافلة ركاب من على جرف في منطقة جبلية تشتهر بزراعة الشاي في سريلانكا، اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 14 آخرين على الأقل، بحسب ما ذكره نائب وزير النقل والطرق السريعة، براسانا جوناسينا. وأعلنت الشرطة أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بالقرب من بلدة كوتمال، على بعد نحو 140 كيلومترا (86 ميلا) شرق العاصمة كولومبو، في منطقة جبلية بوسط سريلانكا. وقال جوناسينا، لوسائل الإعلام، إن 21 شخصا لقوا حتفهم جراء الحادث، وإن 14 آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات. وأظهر التلفزيون المحلي الحافلة وهي منقلبة في قاع جرف، بينما كان عمال الإنقاذ وآخرون يساعدون في انتشال المصابين من بين الركام. وأصيب السائق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكان على متن الحافلة وقت وقوع الحادث نحو 50 شخصا. وذكرت الشرطة أن الحافلة تابعة لشركة حافلات حكومية.