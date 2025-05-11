أردوغان: مستعدون لاستضافة محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم الأحد بأن تركيا مستعدة لاستضافة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول مجددا.

واقترح بوتين في وقت مبكر من اليوم إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا بهدف إنهاء الأزمة، قائلا إنه سيتحدث مع أردوغان بشأن تسهيل المحادثات.

من جانب آخر نقلت الرئاسة التركية عن إردوغان قوله خلال اتصال هاتفي مع إيمانويل ماكرون إنه "تم بلوغ نقطة تحول تاريخية في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.وقال إنه ينبغي استغلال هذه الفرصة. وتركيا مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم، بما في ذلك استضافة المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وسلام دائم".