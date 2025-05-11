فيضانات في الكونجو تخلف عشرات الضحايا

قال مسؤول محلي إن أكثر من 100 شخص لاقوا حتفهم بسبب الفيضانات في قرية قرب بحيرة تنجانيقا في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وقال سامي كالودجي مدير إقليم فيزي في مقاطعة كيفو الجنوبية حيث تقع القرية، في وقت متأخر من أمس السبت إن التقارير الواردة من المنطقة "تشير إلى أكثر من 100 حالة وفاة".

وقال متحدث باسم حكومة مقاطعة كيفو الجنوبية في بيان، إن الفيضانات حدثت بين ليل الخميس واليوم التالي عندما تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية في فيضان نهر كاسابا على ضفتيه.

وذكر البيان أن إجمالي عدد القتلى المؤكدين بلغ 62 شخصا إضافة إلى 30 مصابا آخرين.



