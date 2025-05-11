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وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان لا يزال صامدا

جنود من الجيش الباكستاني
11 مايو 2025 17:02

لا يزال وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان صامدا، اليوم الأحد، على الرغم من تبادل الدولتين المسلحتين نوويا الاتهامات بـ "الانتهاكات" بعد وقت قصير من التوصل إلى اتفاق.
بعد أيام من التوتر، أيد الجانبان اتفاقا توسطت فيه الولايات المتحدة أمس السبت. 
بعد الاتهامات المتبادلة لوقت قصير بخرق الاتفاق، لم تظهر منذ ذلك الحين أي تقارير خطيرة عن وقوع أعمال عنف من أي من الجانبين، وظل الوضع هادئا حتى بعد ظهر اليوم الأحد.
وأكدت الحكومة الباكستانية التزامها باتفاق وقف إطلاق النار. وكتبت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نقدر الدور البناء الذي لعبته الولايات المتحدة، إلى جانب الدول الصديقة الأخرى، في دعم تفاهم وقف إطلاق النار الأخير بين باكستان والهند وهي خطوة نحو خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار الإقليمي".
وفي منشور على منصة "تروث سوشيال" المملوكة له، كتب ترامب اليوم الأحد "أنا فخور للغاية بالقيادة القوية والثابتة للهند وباكستان لامتلاكهما القوة والحكمة والصمود لمعرفة وفهم أن الوقت قد حان لوقف العدوان الحالي".
كما رحبت الدول والمنظمات الدولية باتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين. 

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المصدر: وكالات
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باكستان
وقف إطلاق النار
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