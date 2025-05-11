تفاؤل أميركي في اليوم الثاني من محادثات تجارية مع الصين

أعربت الولايات المتحدة عن تفاؤلها في اليوم الثاني من المحادثات التجارية مع الصين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووصف ترامب المحادثات في جنيف بأنها "جيدة جدا" واعتبرها "إعادة ضبط كاملة جرى التفاوض عليها بطريقة ودية لكن بناءة".

وأوضح، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، مساء السبت "نريد أن نرى انفتاح الصين على الأعمال التجارية الأميركية، لصالح كل من الصين والولايات المتحدة"، مضيفا "تم إحراز تقدم كبير".

وصب تعليق لوزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك في الاتجاه نفسه، اليوم الأحد، عندما قال، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية "نحن متفائلون بأن الأمور ستجري على نحو جيّد".

وشدّد على أن "ذلك مهم حقا بالنسبة للولايات المتحدة، وهو مهم أيضا بالنسبة للصين"، وأكد أن الوفد الأميركي "يعمل بجد" على التوصل لاتفاق، من دون إعطاء أي تفاصيل على صلة بفحوى المحادثات.

ولم يعلق الجانب الصيني باستثناء وصف وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) المحادثات، أمس السبت، بأنها "خطوة مهمة نحو إيجاد حل للمسألة".

في إشارة الى أهمية هذه المحادثات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، أوفد البلدان ممثلين رفيعي المستوى إلى جنيف، بينهم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ.

تعقد المحادثات المغلقة في مقر إقامة الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة في جنيف على ضفاف بحيرة ليمان.

والمناقشات التي استمرت نحو عشر ساعات السبت، استؤنفت الأحد بعيد الساعة 10,00 (08,00 ت غ)، ويفترض أن تختتم اليوم.