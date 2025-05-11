ترامب يعلّق على اقتراح روسيا التفاوض مع أوكرانيا

حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، روسيا وأوكرانيا على أن تلتقيا للتفاوض من دون انتظار وقف لإطلاق النار، بعدما اقترحت موسكو إجراء مفاوضات مباشرة في حين طالبت كييف بهدنة.

وقال الرئيس الأميركي إن "الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين لا يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، بل اجتماعا الخميس في تركيا للتفاوض حول نهاية محتملة لحمام الدم. على أوكرانيا أن توافق (على ذلك) فورا. هذا سيتيح لهما على الأقل تحديد ما إذا كان (التوصل إلى) اتفاق ممكنا. وإذا لم يكن كذلك، فإن القادة الأوروبيين والولايات المتحدة (...) يمكن أن يتحركوا في ضوء ذلك".

وعرض الرئيس الروسي، ليل السبت الأحد، على أوكرانيا "مفاوضات بلا شروط مسبقة" في مدينة إسطنبول التركية "اعتبارا من الخميس المقبل".

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا هاتفيا اقتراح بوتين.

وأضافت الرئاسة الروسية أن أردوغان قال لبوتين إنه "يؤيد تماما" الاقتراح وإن تركيا مستعدة لاستضافة المحادثات في إسطنبول.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، في وقت سابق اليوم، إن مقترح بوتين إجراء مفاوضات مع أوكرانيا "خطوة أولى لكنها غير كافية".

يأتي مقترح بوتين بعدما طالبت الولايات المتحدة ودول أوروبية حليفة لكييف، بهدنة غير مشروطة لمدة 30 يوما في الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022 تحت طائلة فرض عقوبات.



