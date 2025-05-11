جزر فارو تستضيف قمة حول أمن القطب الشمالي

أعلنت الحكومة الدنماركية أن قادة الدنمارك وغرينلاند وجزر فارو وإيسلندا والنرويج سيجتمعون، غدا الاثنين، لمناقشة أمن القطب الشمالي.

وقالت ميت فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك، في بيان صدر اليوم الأحد "على الرغم من أن بلداننا تلتقي في أجزاء مختلفة من العالم، من الطبيعي أن نجتمع في هذه الدائرة لمناقشة الوضع الأمني الحالي في القطب الشمالي وشمال الأطلسي".

يعقد اجتماع الاثنين في "تورشافن" عاصمة جزر فارو بحضور فريدريكسن ورؤساء حكومات غرينلاند ينس فريدريك نيلسن وإيسلندا كريسترون فروستادوتير وجزر فارو أكسيل يوهانسون.

ويشارك رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور في القمة عبر الفيديو.

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا أنه يريد السيطرة على غرينلاند ذات الموقع الاستراتيجي لأسباب أمنية.