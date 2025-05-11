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زيلينسكي: "سأكون بانتظار بوتين في تركيا الخميس"

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
11 مايو 2025 22:22

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه سيكون "بانتظار" نظيره الروسي فلاديمير بوتين في تركيا حيث اقترح الأخير في وقت سابق عقد محادثات بين روسيا وأوكرانيا الخميس.
وجاء، في منشور لزيلينسكي "سأكون بانتظار بوتين في تركيا الخميس. آمل ألا يبحث الروس هذه المرة عن أعذار". 
لكن الرئيس الأوكراني أضاف "نترقب وقف إطلاق نار كاملا ودائما اعتبارا من الغد، لتوفير الأسس اللازمة للدبلوماسية".
كان الرئيس الروسي اقترح إجراء مفاوضات "مباشرة" و"بلا شروط" بين موسكو وكييف في إسطنبول الخميس المقبل 15 مايو الجاري.
بوتين "لم يستبعد" أن تتطرّق المحادثات مع كييف إلى وقف لإطلاق النار، لكنه شّدد على وجوب أن تتناول "الأسباب الجذرية للنزاع".
من جهته، يحضّ زيلينسكي روسيا على قبول وقف إطلاق النار "كامل ومستدام وموثوق به" لمدة ثلاثين يوما دعت إليه الولايات المتحدة وأيده حلفاء كييف في أوروبا.
وحضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أوكرانيا وروسيا على أن تلتقيا من دون تأخير.

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