الصليب الأحمر لـ «الاتحاد»: 25 مليون سوداني عاجزون عن تلبية الاحتياجات الأساسية

أحمد مراد (الخرطوم، أبوظبي)

حذر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الخرطوم، عدنان حزام، من تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان بمستويات خطرة، واصفاً الواقع المعيشي لملايين السودانيين بـ«الكارثي»، جراء تداعيات النزاع الدائر منذ أبريل 2023، وهو ما أفرز أكبر «أزمة نزوح» على مستوى العالم.

وكشف حزام، في تصريح لـ«الاتحاد»، عن أن نحو 25 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة لتلبية الاحتياجات الأساسية، من غذاء ودواء ومياه وطاقة، ما يتطلب تحركاً إقليمياً ودولياً سريعاً لتكثيف جهود العمل الإنساني والإغاثي في السودان.

وأوضح أن ملايين السودانيين يُعانون تراجعاً حاداً في خدمات الرعاية الصحية، خاصة مع خروج ما بين 70 و80% من المنشآت الصحية في مناطق النزاع من الخدمة، والنسبة الباقية من المستشفيات والمراكز الصحية تعمل بموارد وإمكانات وكوادر بشرية محدودة للغاية.

وأفاد حزام بأن السودان يشهد حالياً واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، جراء النزاع المسلح الدائر في العديد من المدن والولايات السودانية، ما يشكل تهديداً خطيراً لحياة ملايين المدنيين السودانيين، لا سيما مع استهداف المنشآت المدنية ومرافق الخدمات الحيوية والبنية التحتية.

وقال متحدث «الصليب الأحمر»، إن الأزمة الإنسانية في السودان تُشكل تحدياً كبيراً للمنظمات الإنسانية والإغاثية، سواء الإقليمية أو الدولية، خصوصاً مع اشتداد القتال، وتفاقم الكلفة البشرية، وتدهور الواقع المعيشي لملايين السودانيين في مناطق النزاع.

وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل على تكثيف جهود الاستجابة الإنسانية، مع التركيز على الأنشطة المنقذة للحياة، عبر دعم المنشآت الصحية التي ما زالت تعمل، وتوفير المستلزمات الطبية والدوائية، وخاصة المواد اللازمة للعمليات الجراحية، لافتاً إلى إمداد أكثر من 88 مستشفى ومركزاً صحياً بالمواد الجراحية والدوائية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية القريبة من خطوط ومناطق القتال.

وشدد حزام على اهتمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدعم خدمات مياه الشرب، وتزويد مئات الآلاف من الأسر السودانية بالمياه النظيفة، إذ تدعم اللجنة مؤسسات المياه في مختلف الولايات السودانية، عبر توفير المواد اللازمة لعملية تنقية وتعقيم المياه، إضافة إلى توفير قطع الغيار التي تحتاج إليها محطات المياه، وتزويد المحطات الرئيسية بمضخات كبيرة، ما أسهم في إيصال المياه النظيفة إلى أكثر من مليوني سوداني.

ودعا الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي تنص على حماية المدنيين، وعدم استهداف المنشآت المدنية، وإتاحة مناخ عمل آمن للعاملين في المجال الإنساني، وهو ما تعهدوا عليه في المباحثات التي جرت في مدينة جدة السعودية.