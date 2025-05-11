13 قتيلاً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

دير البلح (وكالات)

أسفرت غارات إسرائيلية وقعت صباح أمس عن مقتل 13 شخصاً في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب ما أفاد به مسؤولون محليون في قطاع الصحة.

واستهدفت غارتان خياماً في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وأسفرت كل منهما عن مقتل طفلين ووالديهما، وفقاً لمستشفى ناصر الذي استقبل الجثث. كما قتل خمسة أشخاص آخرين في غارات بمناطق أخرى، بحسب ما أفادت به مستشفيات. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف فقط المسلحين ويحرص على تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، ويحمل حركة حماس مسؤولية مقتل المدنيين في الحرب المستمرة منذ 19 شهراً، بسبب وجود المسلحين في مناطق مكتظة بالسكان. ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب إسرائيل بخصوص الغارات الأخيرة.

وفي الضفة الغربية، أصيب 5 أطفال فلسطينيين، أمس، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي في محيط مدارسهم ببلدة حلحول شمال مدينة الخليل. وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه «تعاملت مع 5 حالات اختناق في حلحول وقامت بإخلاء 3 مدارس بعد إلقاء قوات إسرائيلية قنابل غاز مسيل للدموع».

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن قوات إسرائيلية اقتحمت محيط مجمع المدارس وسط بلدة حلحول، وأطلقت عدداً كبيراً من قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المدارس.