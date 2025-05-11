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«الصحة الفلسطينية»: 1500 فقدوا البصر جراء الحرب

فلسطينيون يتجمعون على أنقاض مبانٍ مدمرة جراء القصف الإسرائيلي (أرشيفية)
12 مايو 2025 01:09

غزة (الاتحاد)

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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، بأن نحو 1500 مواطن فقدوا البصر جراء «حرب الإبادة»، و4000 آخرين مهددين بفقدانه في ظل نقص الأدوية والتجهيزات الطبية. 
وقال عبد السلام صباح مدير مستشفى العيون بغزة، في بيان نشرته الوزارة على صفحتها بموقع فيسبوك أمس، إن «القطاع الصحي يشهد عجزاً خطيراً في المستهلكات والأجهزة الطبية الخاصة بجراحات العيون، مما سيتسبب في انهيار شبه كامل للخدمات الجراحية، خاصة لأمراض الشبكية واعتلال الشبكية الناتج عن السكري والنزيف الداخلي». وأضاف أن «مستشفى العيون لا يمتلك حالياً سوى ثلاثة مقصات جراحية مستهلكة تستخدم بشكل متكرر، ما يضاعف المخاطر على حياة المرضى ويمنع إنقاذهم». ولفت إلى أن «العديد من إصابات العيون الناجمة عن الانفجارات تحتاج إلى مواد طبية مثل الهيلون والخيوط الدقيقة، وهي على وشك النفاد الكامل». وأشار إلى أن «مستشفى العيون على وشك إعلان فقدان القدرة على تقديم أي خدمات جراحية، ما لم يتم التدخل الفوري والعاجل من الجهات المعنية والمنظمات الدولية».

فلسطين
الإبادة الجماعية
قطاع غزة
غزة
وزارة الصحة الفلسطينية
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