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ألمانيا: لا حل عسكرياً للصراع في غزة

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول (أرشيفية)
12 مايو 2025 01:09

القدس (وكالات) 

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أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في القدس، أمس، أن الصراع في غزة لا يمكن حله بالوسائل العسكرية، وأن الحل السياسي يجب أن يكون في بؤرة الاهتمام.
وأضاف فاديفول «لا أعتقد أن هذا الصراع يمكن حله نهائياً بالوسائل العسكرية، ومع ذلك، فهناك ضرورة ملحة لنزع سلاح حركة (حماس)، وألا تعود بإمكانها السيطرة العسكرية على غزة».
وأضاف، رغم أن ألمانيا تبذل كل ما في وسعها لضمان أمن إسرائيل، لكن هذا لا يعني أن بلاده لا يمكنها انتقاد نهج الحكومة الإسرائيلية. ووفقاً لسلطات الصحة في قطاع غزة أسفرت الحملة الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 52 ألف فلسطيني معظمهم من المدنيين.
وأكد فاديفول أن الأولوية بالنسبة لحكومة برلين هي عودة الرهائن، وأضاف أنه ليس متأكداً مما إذا كان العمل العسكري في غزة سيخدم أمن إسرائيل على المدى البعيد، مضيفاً «لهذا فإننا ندعو إلى العودة إلى مفاوضات جادة بشأن وقف إطلاق النار». وقال «نحن بحاجة إلى حل سياسي لإعادة إعمار غزة بدون حماس».

يوهان فاديفول
فلسطين
ألمانيا
إسرائيل
قطاع غزة
القدس
غزة
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