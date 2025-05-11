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مظاهرات في ألمانيا للمطالبة بحظر حزب البديل

متظاهرون في ألمانيا يطالبون بحظر حزب البديل
11 مايو 2025 23:53

تظاهر الآلاف في أنحاد ألمانيا، اليوم الأحد، للمطالبة بحظر حزب البديل من أجل ألمانيا، بينما طعن الحزب المناهض للهجرة في قرار اتخذته الاستخبارات الألمانية بتصنيفه كحزب " يميني متطرف".
وتجمع المتظاهرون في أكثر من 60 مدينة من كولونيا إلى هامبورغ مرورا بالعاصمة برلين تلبية لدعوة شبكة "معا ضد اليمين".
وكتبت الشبكة، على موقعها "حزب البديل من أجل ألمانيا ليس حزبا عاديا وينبغي عدم التعامل معه على هذا الأساس. الآن، هو الوقت المناسب لدرس حظره جديا".
في برلين، شارك في التظاهرة عند بوابة براندنبورغ الشهيرة أكثر من سبعة آلاف شخص بعد الظهر، وفقا للمنظمين.
وردد المتظاهرون "كلنا معا ضد الفاشية" حاملين لافتات مناهضة للحزب.
قبل أيام من تنصيب المستشار الجديد فريدريش ميرتس، صنفت الاستخبارات الداخلية حزب البديل من أجل ألمانيا بأنه حزب يميني متطرف قد يطرح تهديدا للنظام الديمقراطي.
وعلقت الاستخبارات الألمانية، الخميس، هذا القرار مؤقتا بانتظار قرار المحكمة بعد أن طعن فيه الحزب.

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المصدر: وكالات
حظر
حزب البديل من أجل ألمانيا
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