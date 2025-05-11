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ترامب يعلن تخفيضا كبيرا لأسعار الأدوية في أميركا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدلي بتصريحات في البيت الأبيض
12 مايو 2025 03:16

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سيوقع أمرا تنفيذيا لتخفيض كبير لأسعار الأدوية في الولايات المتحدة.
وقال ترامب، على منصة "تروث سوشال": "سأوقع على واحد من أهم الأوامر التنفيذية في تاريخ بلادنا. سيتم خفض أسعار الأدوية والوصفات الطبية بنسبة تتراوح بين 30٪ و80٪ تقريبًا، بشكل شبه فوري".
وأكد الرئيس الأميركي "كان العالم يتساءل عن السبب وراء ارتفاع أسعار الأدوية والوصفات الطبية في الولايات المتحدة الأميركية إلى هذا الحد الكبير مقارنة بأي دولة أخرى، حيث كانت الأسعار أحيانًا أعلى بخمسة إلى عشرة أضعاف لنفس الدواء، المُصنَّع في نفس المختبر أو المصنع، ومن قبل نفس الشركة!".
وأوضح "كان من الصعب دائمًا تفسير ذلك، وكان أمرًا محرجًا للغاية، لأنه في الحقيقة لم يكن هناك أي جواب منطقي أو عادل".
وأكد ترامب أن الشركات كانت تبرر هذا الارتفاع بتكاليف البحث والتطوير، وكانت هذه التكاليف تُحمَّل، دون سبب وجيه، على الأميركيين وحدهم.
 وأكد ترامب "سأعتمد سياسة "الدولة الأكثر تفضيلاً"، والتي تنص على أن تدفع الولايات المتحدة نفس السعر الذي تدفعه الدولة التي تحصل على الدواء بأقل سعر في العالم".
وختم ترامب قائلا "أخيرًا، ستُعامل بلادنا بعدالة، وستنخفض تكاليف الرعاية الصحية لمواطنينا بنسب لم يكن من الممكن تصورها من قبل. وعلاوة على ذلك، ستوفر الولايات المتحدة تريليونات الدولارات".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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