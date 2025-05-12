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زلزال قوي يضرب جنوب غربي الصين

زلزال
12 مايو 2025 07:26

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5ر5 درجة على مقياس ريختر مقاطعة لازي في مدينة شيجاز في منطقة زيزانج بجنوب غربي الصين في الساعة 11:5 من صباح اليوم الاثنين (2111 من مساء الأحد بتوقيت جرينتش)، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه تم رصد مركز الزلزال على خط عرض 91ر28 درجة شمالا وخط طول 54ر87 درجة شرقا. وقال المركز الصيني لشبكات الزلازل إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. وأبلغت السلطات المحلية في مقاطعة لازي وكالة شينخوا أنه تم الشعور بالزلزال بقوة، مما أدى إلى إيقاظ بعض السكان. وفي أعقاب الزلزال، بدأت المقاطعة على الفور في اتخاذ تدابير الاستجابة، حيث قامت بلداتها بتقييم الآثار. وتم إرسال فرق الإطفاء والإنقاذ من مقاطعة لازي إلى مركز الزلزال. ولم ترد على الفور تقارير عن انهيارات مباني أوسقوط ضحايا.

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المصدر: وكالات
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