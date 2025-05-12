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وزير الخارجية الأميركي يناقش قضايا مشتركة مع مسؤولين أوروبيين

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
12 مايو 2025 08:46

تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت متأخر أمس الأحد مع نظيره البريطاني ديفيد لامي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في اتصالين منفصلين أكد خلالهما على موقف الولايات المتحدة من الأزمة في أوكرانيا.
وناقش روبيو ولامي أيضا التوتر الراهن بين الهند وباكستان، ودعا الوزيران البلدين إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار ومواصلة الاتصالات.
وقال روبيو إن الولايات المتحدة تدعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان، وتحث على مواصلة جهود تحسين الاتصالات.
وهنأ روبيو ميرتس في اتصال منفصل بانتخابه مستشارا لألمانيا، وناقش معه الهدف المشترك المتمثل في إنهاء أزمة أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
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ماركو روبيو
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