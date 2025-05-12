الهند وباكستان تناقشان الخطوات التالية مع استمرار وقف إطلاق النار

يناقش قائدا العمليات العسكرية في الهند وباكستان اليوم الاثنين، الخطوات التالية للجارتين، بعد وقف إطلاق النار الذي أعاد الهدوء إلى الحدود.

وقالت السلطات في كل من الهند وباكستان، اليوم الاثنين، إنه لم تسجل أي حوادث إطلاق نار خلال الليل بالمنطقة العسكرية بين البلدين. وكانت الهند وباكستان قد توصلتا، أمس الأول السبت، إلى تفاهم لوقف جميع العمليات العسكرية برا وجوا وبحرا، وذلك في إطار وقف لإطلاق النار بواسطة الولايات المتحدة لوقف تصاعد الأعمال القتالية بين الطرفين. وقال الجيش الهندي في بيان "ساد الهدوء إلى حد كبير خلال الليل في أنحاء جامو وكشمير والمناطق الأخرى على طول الحدود الدولية"، مضيفا أنه لم يتم تسجيل أي حوادث. ومن المقرر أن يجري كبار المسؤولين العسكريين من الهند وباكستان مباحثات في وقت لاحقا اليوم الاثنين لتقييم مدى صمود وقف إطلاق النار.